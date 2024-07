El Girona posa contra les cordes l'Atlético, però marxa de buit del Metropolitano

El partit va començar de la pitjor manera possible pels interessos del Girona. En la primera arribada local, Correa va avançar l’Atlético amb una rematada al segon pal. El Girona va arribar a l’equador del primer acte amb un xut de Romeu que va tapar la defensa matalassera. Poc després de la mitja hora de joc, Romeu i Yangel van tenir una nova doble ocasió a l’àrea rival que no van poder materialitzar. En la darrera jugada del primer temps, Yangel va rematar de cap fora en l’ocasió més clara pels gironins.

Valery i Couto van entrar al descans a la recerca de frescor a les ales, però a la primera acció del segon temps, Correa va duplicar l’avantatge pels locals. Stuani va reaparèixer al voltant de l’hora de joc, i poc després Riquelme va ficar el Girona al partit amb un gran xut des de fora l’àrea. Aleix Garcia va estar a punt d’empatar amb un fantàstic xut llunyà que va topar amb la fusta després d’una gran aturada d’Oblak. Minuts més tard, el propi Aleix va tornar a trobar-se amb Oblak en un nou intent des de fora de l’àrea, i Stuani es va trobar amb el travesser en un remat de cap.

Derrota per la mínima del Girona en la seva visita al Metropolitano en un partit on els blanc-i-vermells no van merèixer perdre. Dissabte vinent, nova jornada de competició a Montilivi davant el Cádiz.