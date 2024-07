El Girona, preparat per arrencar LaLiga FC Futures

El Girona participarà a la XXXI edició de LaLiga FC Futures, un dels torneigs més prestigiosos d’alevins a nivell estatal, i ho farà per segon any consecutiu. En un curs on el primer equip ha completat una temporada excepcional al màxim nivell, els més petits representaran l’orgull gironí davant la resta de planters de Primera Divisió.

L'Estadi de La Cerámica acollirà l’acte d’inauguració el dijous 6 de juny a les 19.30h, i a partir de l’endemà arrencarà la competició. El Girona ha quedat enquadrat a la fase de grups amb el Granada, el Sevilla, l'Atlético de Madrid i Osasuna, i classificaran per als quarts de final els dos primers.

El conjunt gironí debutarà divendres 7 de juny al matí enfrontant-se al Granada (11.30h), i completarà la jornada a la tarda davant el Sevilla (17.30h) i l'Atlético de Madrid (19.30h). Tancaran la fase de grups el dia següent, dissabte 8 de juny, davant Osasuna (10.30h), i dependrà dels resultats que continuïn avançant rondes o no. Els quarts de final estan previstos pel mateix dissabte, mentre que les semifinals i la final es jugaran diumenge 9 de juny.

Tots els partits es podran seguir en directe per GOL Play, DAZN LaLiga i Movistar LaLiga TV a Espanya. També en streaming des de les plataformes de LaLiga+, YouTube, Facebook, X, Twitch i TikTok de LaLiga EA Sports.