El Girona presenta un àlbum de cromos de Primera

Una col·lecció de somnis

Repassa la plantilla del Girona que està signant el millor debut de la història de La Liga. Descobreix els cromos tots els jugadors en diferents formats, brillant, dobles, amb efectes visuals o accions de joc però també el cos tècnic, instal·lacions o imatges de Montilivi, del dia de partit o de l’afició que també en formen part. Tenen també el seu espai l’himne, l’escut, el president o fins i tot el futbolí del vestidor compta amb un cromo propi.

No hi podien faltar els mites i moments històrics

A la col·lecció no podien faltar moments històrics de la última dècada com, el gol de Migue, que va suposar l’ascens a Segona, el penal de Kiko Ratón que va donar la permanència o altres moments com els ascensos frustrats per acabar en l’històric ascens a Primera Divisió. Mites com Jandro Castro, Miki Albert o l’arribada de Machín per salvar l’equip fa 4 anys no podien faltar a la col·lecció i compten amb el seu propi cromo. Aquesta col·lecció històrica, que ha desenvolupat el club juntament amb l’Editorial Oxygen, està pensada no només per als més petits que descobriran com juga l’equip mentre completen la col·lecció, sinó per als aficionats, tant fidels o nouvinguts al club que segur gaudiran completant la col·lecció cromo a cromo.

Disponible a tota la província de Girona

L’àlbum es podrà trobar als principals quioscs de la província de Girona a partir de divendres 13 d’abril. També estarà disponible a la botiga oficial de l’estadi de Montilivi i a la Botiga Online del club, des d’on es podrà demanar un pack d’iniciació que constarà de l’àlbum i 10 sobres a un preu reduït. Compreu el producte online fent click AQUÍ .