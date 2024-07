El Girona puntua al Bernabéu sent fidel als seus ideals

Els de Michel van sortir al Bernabéu amb la idea de seguir mostrant la seva essència. Al minut 2, Taty Castellanos va rematar fregant el pal en una centrada d’Arnau. Al voltant del 20’, Valery va rematar molt a prop de la porteria de Courtois en una altra clara ocasió pels gironins. La resposta dels blancs va ser a través d’un xut llunyà de Camavinga que va marxar fregant el pal. Minuts més tard, Rodrygo va topar-se amb la fusta amb un intent des de la frontal. Amb el Girona oferint una gran versió, Yangel va fer tremolar el travesser del Bernabéu en una nova oportunitat gironina al primer acte.

El segon acte va iniciar amb un cop de cap desviat d’Arnau. Riquelme i Javi Hernández van entrar als primers minuts de la part, i el primer d’ells va deixar sol Valery davant Courtois, però el porter blanc va evitar el gol del Girona. En la primera arribada local del segon acte, Valverde va assistir Vinicius que va empènyer la pilota al fons de la xarxa. Però el Girona no va tirar la tovallola, i a falta de deu pel final, Stuani va fer l’empat transformant un penal per mans d’Asensio. Al tram final, Kroos va ser expulsat per doble amonestació.

Puntàs del Girona al Santiago Bernabéu en un partit on els de Míchel van ser fidels al seu estil i van gaudir de grans oportunitats per haver, fins i tot, sumat la victòria. Divendres vinent (21h) a Montilivi, el Girona rebrà l’Athletic amb l’objectiu de guanyar davant la seva afició.