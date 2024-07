El Girona s’enfrontarà a Bolton i Oldham durant la seva estada a Manchester

El Girona disputarà dos partits amistosos durant la seva estada a Manchester. L’equip, que s’allotjarà a les instal·lacions de la City Football Academy (CFA) des del 18 de juliol, visitarà el County Ground Stadium de Leyland per enfrontar-se al Bolton Wanderers FC el dissabte 21 de juliol. El partit es jugarà a les 15:00h. (hora local). Tres dies més tard, el dimarts 24, els homes d’Eusebio Sacristán afrontaran el segon test de pretemporada. El rival serà l’Oldham Athletic. El partit es disputarà a les instal·lacions de la pròpia CFA.

L’històric Bolton Wanderers ha competit la darrera temporada en la Football League Championship, la segona divisió anglesa, categoria que havia recuperat la campanya anterior. Per la seva banda, l’Oldham Athletic ha completat la darrera campanya a la Ligue One, la tercera divisió anglesa. Els gironins s’hi van enfrontar ja l’any passat durant l’estada de l’expedició gironina en terres angleses. El resultat del partit, jugat el juliol passat a Boundary Park, va ser favorable al conjunt de Montilivi que va guanyar per 1-2, gràcies als gols d’Eloi i Aday.