El Girona s'imposa al Sevilla Atlético en un partit intens marcat per la pluja

El Girona ha superat avui el Sevilla Atlético (2-0) en un partit intens, condicionat per la pluja que ha deixat el terreny de joc en condicions difícils. La victoria, combinada amb l’empat del Getafe a casa, permet als de Pablo Machín agafar un marge de sis punts respecte els tercers classificats.

El partit, caracteritzat per la intensa lluita i desplegament de força per part dels dos conjunts, s’ha desencallat a favor dels gironins a la segona part, gràcies als gols de Longo i Sandaza. Després del pas pels vestidors ja s’ha vist que el Girona sortia a buscar el partit des de l’inici. Rubén Alcaraz ha posat a prova el porter Caro amb un xut llunyà i poc després ha estat Longo qui ha tingut més sort. Centrada d’Alcaraz des de l’esquerra que l’italià ha rematat de cap per fer l’1 a 0. Deu minuts més tard, una centrada de Maffeo trobava el cap de Sandaza que feia així el seu cinquè gol de la temporada. El 2-0 ha estat definitiu. El Girona, que ha sumat 28 dels darrers 33 punts, visita divendres el Martínez Valero per enfrontar-se a l’Elx.