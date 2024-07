El Girona suma un punt al Reale Arena i allarga la bona dinàmica actual

El Girona segueix competint a la perfecció contra qualsevol rival. Els de Míchel han aixecat un 2-0 en contra al Reale Arena davant la Real Sociedad per sumar un punt important en la lluita per acabar el més amunt possible. Couto i Stuani han estat els golejadors blanc-i-vermells.

La primera meitat ha començat de la pitjor manera possible. Riquelme ha derribat Kubo dins l’àrea, i Oyarzabal ha avançat els locals. La Real Sociedad s’ha crescut i David López ha estat providencial evitant la rematada de Sorloth. Però al minut 24 ha arribat el 2-0, en una centrada perfecte de Kubo i una rematada de Silva al fons de la xarxa. Tot i això, el Girona ha reaccionat de la millor manera possible al tram final de primera part. Arnau i Stuani han avisat amb dos rematades de cap que han estat ben a prop d’acabar en gol. Al 37’, Yan Couto ha marcat amb un xut amb l’esquerra que ha sorprès Remiro, i al darrer minut de temps afegit, Stuani ha enviat a la xarxa una centrada de Riquelme per empatar el matx.

A la segona part, Gazzaniga ha hagut d’aparèixer en fins a tres oportunitats per evitar el gol local, en una nova actuació de molt de mèrit del porter argentí. Pel bàndol gironí, Iván Martín ha estat ben a prop del gol a l’equador de la segona meitat, però Remiro ha taponat a la perfecció el cop de cap del ‘23’ blanc-i-vermell. Durant els minuts finals, Romeu ha estat expulsat per doble amonestació i el Girona ha patit de valent per sumar tot un puntàs.

48 punts suma ja un Girona que es manté a la setena posició de la classificació, a falta de que es disputin la resta de partits de la jornada. Els blanc-i-vermells tornaran a la competició dissabte vinent (14h) a Montilivi rebent la visita del Villarreal.