El Girona s'uneix a la proposta d'entrades a 30€ per a partits fora de casa

El Girona FC i 14 clubs més de LaLiga han acordat fixar en 30 euros el preu de les entrades de visitant. La proposta contempla en un mínim de 300 el nombre de seients amb aquestes condicions.

A més del Girona FC, els que han signat l'acord són: Cadis, Almeria, Sevilla, Betis, València, Atlètic de Madrid, Mallorca, Getafe, Reial Societat, Athletic, Granada, Barcelona, Las Palmas i Alabès.

La mesura ja s'aplica a la Premier League des de l'any 2016 i ha resultat un èxit. Des d'aleshores, les xifres de desplaçaments de les aficions visitants s'han disparat fins al punt de batre rècords d'afluència la temporada acabada. Amb la signatura d’aquest conveni el Girona FC pretén facilitar a l’afició els desplaçaments per poder seguir l’equip lluny de Montilivi.

Per Delfi Geli, president del Girona FC, la iniciativa “és un benefici mutu de tots els clubs. Nosaltres podrem rebre les aficions rivals, la nostra es podrà desplaçar amb avantatges als estadis visitants. Al final ens devem a la nostra “afició i hem d'ajudar-los tant com sigui possible perquè puguin realitzar els seus desplaçaments”.