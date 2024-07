El Girona supera l'Athletic en un final de Fires immillorable

El partit ha començat amb dos equips valents. Miguel va tenir la primera ocasió del matx amb un xut que va sortir per sobre la porteria visitant. Poc després, Toni Villa va rematar desviat després d'un servei de cantonada. Valery va ser el tercer en intentar-ho, però el seu remat tampoc va trobar porteria. Al 15' de joc, Aleix Garcia va estar a punt de sorprendre Unai Simón amb un llançament de falta. La primera visitant va arribar al minut 21 amb un cop de cap d'Iñaki Williams a les mans de Gazzaniga. Al darrer tram de primera part, Gazzaniga va refusar segur un xut visitant, i Unai Simón un altre d'Aleix Garcia.



La primera de la segona part va ser blanc-i-vermella. Un xut de Castellanos va ser refusar per Unai Simón. La rèplica va ser de Nico Williams, que va fer aparèixer Gazzaniga. En un servei de cantonada, David López va girar-se i va rematar al lateral de la xarxa en una clara oportunitat pel Girona. Al voltant de l'hora de joc, Castellanos va voler regalar el gol a Valery, però De Marcos va reaccionar quan el Girona ja cantava el gol. I en una centrada d'Aleix Garcia, va arribar el gol blanc-i-vermell. David López va rematar de cap al fons de la xarxa per avançar el Girona. En una pilota llarga, Iván Martín va fer el segon superant per baix a Unai Simón. Tot i el 2-0, l'Athletic no va rendir-se, i Guruzeta va retallar distàncies a poc més de deu minuts pel final. Al tram final, el Girona va saber patir i va sumar una importantíssima victòria davant un rival d'entitat com l'Athletic.



Tres punts d'or per sumar quatre dels darrers sis punts i encarar el darrer partit abans de l'aturada amb la màxima energia possible.