El Girona tomba el Numancia amb dos penals

Tocava guanyar i el Girona ho ha fet, no sense esforç i una dosi de patiment. El partit s"ha posat de cara després d"avançar-se en el marcador gràcies al penal transformat per Àlex Granell quan es complia la primera hora de joc. L"àrbitre ha assenyalat la pena màxima per una entrada de Juanma sobre Mata. El jugador sorià hauria de ser substituït posteriorment per lesió. Ho havia avisat Machín durant la setmana. El Numancia és perillós a pilota aturada i en els córners. I així ha arribat el gol de l"empat poc abans de la mitja part. Cicinho ha rematat a gol una pilota després d"un servei des de la cantonada que ningú ha tret al primer pal. Era l"1-1 amb el que s"ha arribat al descans.

A la segona meitat, el Girona ha fet un pas endavant però no ha estat fins a la recta final que, gràcies a un gol de penal, comès ara sobre Sandaza, ha arribat el 2 a 1. L"àrbitre ha expulsat l"entrenador rival per protestar el penal i el Numancia ha acabat amb 9. Amb els tres punts, el Girona en suma ja 51 i se situa a un del líder. La setmana vinent s"enfrontarà a la Ponferradina. El partit es jugarà diumenge a les 17:00 hores a Ponferrada.

Fitxa tècnica

Girona (2).- Becerra, Cifuentes, Ramalho, Richy, Lejeune, Aday (Jandro), Pablo Íñiguez, Granell, Cristian Gómez (Coris), Mata (David Garcia) i Sandaza.

Numancia (1).- Biel Ribas, Cicinho, Juanma (Dani Calvo), Gaffoor, Ripa, Antonio Tomás, Pedraza, Julio Álvarez, Vicente, Natalio (Edipo) i Sergi Enrich.

Gols

1-0 Àlex Granell (p), min. 31.

1-1 Cicinho, min. 42.

2-1 Sandaza (p), min. 81.

Àrbitre

Pablo González Fuertes. Ha amonestat amb targeta groga a Sandaza, Ramalho i Cristian Gómez, per part del Girona, i a Antonio Tomás i Julio Álvarez per part del Numància. Ha expulsat Gaffoor i Ripa per doble groga.

Incidències

Partit corresponent a la 27a. jornada de la Liga Adelante, disputat a l"estadi de Montilivi davant 5.122 espectadors.