El Girona trenca el malefíci numantí i amplia a 8 punts el marge amb el tercer classificat

El Girona ha trencat avui la ratxa de tres derrotes consecutives en la lliga guanyant en un estadi on no ho havia aconseguit mai. I ho ha fet amb doblet de Pedro Alcalá que ha fet els dos gols a la segona part, l’últim ja en el descompte. Amb els tres punts, el Girona es torna a distanciar del Tenerife a 8 punts i a més a més allunya el Cadis a 9 abans de viatjar a Canàries dissabte.

El partit ha començat bé per al Girona amb un xut de Portu que ha desviat el porter local. Als vint minuts, de nou Portu s’ha trobat amb una gran intervenció d’Aitor Fernández que ha desviat el seu xut després d'una bona acció de Sandaza per la dreta. Tot i dominar, els gironins no han pogut perforar la porteria local en els 45 primers minuts.

Després del pas pels vestidors, Machín ha fet entrar Eloi en substitució de Granell. Als nou minuts una jugada per Pere Pons, que ha creuat mig camp desfent-se dels rivals que li sortien al pas, ha acabat en falta sobre Portu a la frontal de l’àrea. Alcalá, que havia inaugurat el seu caseller golejador en la darrera jornada, ha engaltat una canonada impossible d’aturar per al porter, i ha fet pujar el primer gol del Girona al marcador. L’equip sorià ha posat llavors setge sobre la porteria de Bounou, penjant pilotes a l’àrea i també de xuts llunyans. Ja en el descompte, i amb el Numancia bolcat sobre la porteria gironina, Alcalá ha fet el segon en un ràpid contracop. El Girona visita la setmana vinent el Tenerife, tercer classificat.