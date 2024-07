El Girona venç al Nàstic a Montilivi (1-0)

El Girona ha guanyat el Gimnàstic de Tarragona en el segon y últim partit de pretemporada a l'estadi de Montilivi. Els de Pablo Machín han dominat el partit i han gaudit de nombroses ocasions per obrir el marcador pero no ho ha aconseguit fins al minut 80. Manel ha rebut una passada de Sandaza dins de l'àrea i d'un toc suau ha introduït la pilota a la porteria defensada per Reina. L'entrenador del Girona ha mantingut l'onze inicial en la primera meitat i ha començat a introduir canvis a la segona part. A la porteria, per exemple, Bono ha jugat la primera part i René, la segona.