El Girona visita diumenge l'Espanyol amb l'objectiu de continuar la ratxa de 7 mesos sense perdre com a visitant

Un cop superada l'última aturada per seleccions de l'any, torna la lliga, i ho fa amb un partidàs: el derbi contra l'Espanyol. Els homes d'Eusebio Sacristán visitaran aquest diumenge (18:30h.) Cornellà-El Prat, en un partit que enfrontarà dos equips amb dues dinàmiques impecables com a local i visitant respectivament. L’Espanyol encara no ha deixat escapar cap punt a casa i encadena cinc victòries consecutives des que va començar el curs, mentre que el Girona no perd un partit a domicili des de fa més de set mesos, i en l'últim desplaçament va aconseguir un triomf de prestigi a Mestalla. Els blanc-i-blaus, que són cinquens a la classificació amb 21 punts, estan completant un inici de temporada notable, i en fins a dues ocasions han arribat a escalar fins a la segona posició. Dels últims 15 punts n'han sumat 10, si bé arribaran a la cita de diumenge després de perdre al Sànchez-Pizjuán (2-1) el seu segon partit del curs en la darrera jornada.

A la banqueta de l'RCDE Stadium s'hi asseu un vell conegut de la parròquia gironina, Joan Francesc Ferrer "Rubi". El tècnic de Vilassar de Mar es va fer càrrec de l'esquadra "perica" aquest estiu, després d'una exitosa temporada amb el Huesca que va culminar amb l'ascens a Primera Divisió, i fins al moment ha aconseguit redreçar el pobre bagatge dels barcelonins durant els últims cursos. Rubi és un entrenador amb una proposta valenta i associativa basada en el joc de posició, que aposta per superar línies amb la pilota i ser protagonista en el joc amb un plantejament ofensiu, sense renunciar a l'equilibri i la solidesa defensiva. Acostuma a utilitzar el 4-3-3, i el mig del camp té una importància cabdal. Jugadors com Marc Roca o Sergi Darder lideren el timó a la medul·lar d'un equip que també és fort al darrere, amb un Mario Hermoso a l'eix que recentment ha estrenat internacionalitat amb "La Roja", i eficaç al davant, on Borja Iglesias és la principal referència havent anotat fins al moment 7 dianes.

El partit de diumenge no només enfrontarà dos dels davanters més en forma de la lliga, Stuani (8) i el citat Borja Iglesias (7), que ha vist porteria en els últims quatre partits de forma consecutiva, sinó també dos dels millors porters del campionat. Quart i setè al rànquing Zamora, Diego López i Bono estan esdevenint clau pels seus respectius equips, i ambdós han deixat en fins a cinc ocasions la seva porteria a zero. L'equip que dirigeix Rubi podrà comptar amb el veterà porter gallec, però en canvi no ho podrà fer amb els lesionats Naldo Gomes i Óscar Duarte, dos dels quatre centrals amb els quals compten. Tot i que l'últim precedent entre ambdós conjunts va acabar amb victòria espanyolista, el Girona buscarà enguany repetir el resultat de la temporada passada a Cornellà (0-1) per poder tornar cap a Montilivi amb els tres punts.