El Girona visita un Ourense en ratxa
El Girona FC afronta aquest dimecres (21:00h.) la segona eliminatòria de la Copa del Rei al camp de l’Ourense CF, conjunt gallec que milita a Primera Federació. Després d’eliminar el Constància balear en la ronda anterior, l’equip de Míchel viatja a O Couto amb l’objectiu de seguir avançant en la competició.
L’Ourense CF arriba al duel en un gran moment de forma. El conjunt dirigit per Dani Llácer ha tancat un novembre per emmarcar, amb quatre victòries i un empat a la lliga, i ve de protagonitzar una remuntada èpica davant Unionistas de Salamanca (4-3), amb dos gols en temps afegit del jugador local Hugo Sanz. A més, en la primera ronda de Copa va donar la sorpresa eliminant el Real Oviedo, equip de Primera Divisió, fet que confirma la seva competitivitat.
Un dels noms propis del partit serà Oriol Comas, jugador gironí que defensa la samarreta de l’Ourense després de passar dotze temporades al futbol base del Girona FC. El duel tindrà, per tant, un component emocional especial per a ell.
Míchel dona descans a Witsel, Àlex Moreno i Ounahi. El tècnic recupera Solís, que entra a la llista com a novetat, i s’emporta a Galícia vuit del filial: Andreev, Salguero, Papa, Lass, Gibi, Arango, Pol Arnau i Sarasa.
El Girona, que manté la il·lusió intacta per la Copa, buscarà imposar el seu joc i segellar el bitllet per a la següent ronda davant un rival que ha demostrat caràcter, fe i capacitat per competir fins al final.