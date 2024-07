El Girona vol tornar al camí de la victòria davant el Numancia

La derrota a Vallecas no només va trencar una bona dinàmica del Girona en Lliga, sinó que també va evitar que es pogués continuar allargant el zero a la porteria, que durava des d’exactament un mes enrere. Demà diumenge a Montilivi els homes de Pablo Machín intentaran tornar al camí de la victòria davant el Numància que enguany no ha començat el curs com a Sòria desitjaven, i és que actualment ocupa la dissetena posició a la classificació, amb dotze punts, i només un per sobre les posicions vermelles.

L'equip sorià, on es va iniciar Pablo Machín com a tècnic professional, buscarà aconseguir la primera victòria de la temporada a domicili, on de moment, de vint punts possibles, només n'ha tret quatre. Dirigits per Jagoba Arrasate -qui en el seu dia va dur a la Reial Societat a la Champions- aquest estiu s'han reforçat bé, combinant jugadors experimentats a la categoria, com Del Moral o Escassi, amb d'altres més joves encara per explotar, com Capilla, Dani Calvo o Aitor Fernández. A banda d’això els numantins han mantingut el bloc del curs passat, que va pugnar fins a les últimes jornades per ocupar llocs de play-off. També han patit baixes, algunes importants, com la d'Álex Alegría, l'ariet de l'equip, però que l'ha fet oblidar Manu Del Moral, que amb cinc dianes, s'ha convertit amb la màxima referència dels castellans en atac.

En la memòria dels aficionats blanc-i-vermells estarà encara la remuntada in extremis del conjunt sorià a Montilivi la passada temporada, tot just en la segona jornada de competició. Però malgrat aquest resultat els precedents són favorables als interessos dels catalans, i és que fins aleshores, el Girona mai havia perdut com a local contra el Numància. Una situació que és totalment a la inversa com a visitant, i és que de Los Pajaritos, el nostre equip mai s'ha endut els tres punts. Un matx, per tant, que a més a més de preveure's d'allò més competit, també comptarà amb l'atractiu de veure un altre cop a Montilivi, aquesta vegada com a visitants, a Javier Acuña i Jairo Morillas.