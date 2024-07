El Juvenil A goleja el San Francisco i encadena tres victòries consecutives

Manresa 0-0 Girona B

Empat del Girona B en la seva visita al Congost davant un combatiu Manresa. Els de Vizuete van topar-se amb un gran rival i només van poder aconseguir sumar un punt que serveix per trencar la mala dinàmica abans de la jornada de descans.

Juvenil A 4-0 San Francisco

Contundent golejada dels nois d’Alex Marsal davant el San Francisco. Un doblet de Joel Roca, una diana d’Antal i una més d’Iker García van permetre els blanc-i-vermells sumar la tercera victòria consecutiva.

Juvenil B 2-2 Figueres

Duel de titans el que es va viure a Vilablareix entre els dos primers classificats de la Nacional Juvenil. Girona i Figueres van repartir-se els punts en un partit on Mousta i Celma van ser els autors de les dianes blanc-i-vermelles.

Porqueres 2-1 Sènior Femení

Derrota per la mínima del Girona davant el Porqueres. El gol de Neus Juncà just abans d’arribar al descans va resultar insuficient per poder marxar amb quelcom positiu.

Resta de resultats:

Cadet A 1-4 RCD Espanyol

Fornells 1-1 Cadet B

Sant Gabriel 1-7 Infantil A

Infantil B 1-0 Vilassar Dalt

Infantil C 3-1 At. Pals

Aleví B 2-1 Peralada

Aleví C 3-4 Sant Celoni

Sant Celoni 3-5 Benjamí A

At. Sant Ponç 4-1 Benjamí B

Levante LP 3-2 Juvenil A Femení

Juvenil B Femení 3-2 Torelló

Vilassar – Infantil A Femení (Suspès)

Infantil B Femení – Tordera (Victòria)

Comacros 0-2 Aleví A Femení