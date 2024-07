El Manchester City serà el rival del Trofeu Costa Brava

El Manchester City que entrena Pep Guardiola serà el rival del Girona FC en la 41a. edició del Trofeu Costa Brava. El partit es disputarà el 15 d’agost a les 18.30h. a l’estadi de Montilivi i serà el darrer dels gironins abans de l’històric debut a Primera divisió el cap de setmana següent davant l’Atlético de Madrid.

El partit permetrà l’afició gironina veure de prop les noves incorporacions del conjunt de Pablo Machín davant un dels millors equips europeus.

Una hora abans de l’inici del partit, tindrà lloc la presentació oficial davant l’afició de la plantilla del Girona FC per a la temporada 2017-2018.

El partit no està inclòs en l’abonament de temporada. Les entrades per al 41è. Trofeu Costa Brava es posaran a la venda demà dimarts a partir de les 16h. -online i a taquilles-, en exclusiva, per a abonats i posseïdors del carnet GIRONA FANS, que podran adquirir-ne un màxim de dues. A partir de divendres 4 d'agost, a les 18h., la venda d’entrades estarà oberta a tothom.

Els preus seran els següents:

Tribuna 45€

Preferent 30€

Gols 20€