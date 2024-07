El Peralada, a un pas de Segona B

Després de l’empat aconseguit a camp gallec el diumenge passat, amb l’1-1 al Municipal Baltasar Pujales, l’equip es jugarà el definitiu ascens a Segona Divisió B aquest diumenge a casa, en un dia que pot ser històric pel Peralada.

L’equip viguès va ensenyar al seu camp els seus punts forts, que son bàsicament el joc directe i la contundència dels seus jugadors, un equip tremendament físic . Esperem doncs per aquest partit de tornada una mica el mateix, i més tenint en compte que és l’últim partit de play-off i el que donarà l’accés a un o altre equip a la desitjada Segona Divisió B.

El Rápido de Bouzas ha aconseguit 6 victòries, 8 empats i ha perdut 5 partits a domicili. En total ha aconseguit marcar 18 gols en els 19 partits jugats a la seva lliga regular del grup gallec de tercera divisió. En l'aspecte defensiu, ha rebut 18 gols com a visitant, del total de 24 en contra durant tota la lliga, per tant fora de casa rep el 75% del total de gols que li marquen.

Així doncs de tots els resultats aconseguits fora de casa als viguesos els hi valdrien per aconseguir l’ascens 7 dels que han fet (les 6 victòries aconseguides i un empat 2-2), 10 no els hi valdrien (les 5 derrotes i 5 empats 0-0) mentre que dos dels resultats ens portarien a la pròrroga (2 empats 1-1), això sense tenir en compte que en els dos partits de play-off que han jugat a les eliminatòries prèvies fora de casa han aconseguit la victòria, tant davant del CD Cayón 0-2, com a camp del Villa Santa Brígida 0-1.

El Peralada, per contra, ha estat el millor equip com a local de tot el grup català de la tercera divisió, amb 15 victòries en els 19 partits jugats. Només dos dels resultats acoseguits impedirien el desitjat ascens. Son les dues derrotes contra el Vilafranca 2-3 i contra el Vilassar de Mar 0-1, ja que els altres dos partits sense victòria van ser dos empats a zero, que en aquest cas si valdrien per aconseguir l’objectiu de ser a Segona Divisió B la temporada vinent.

Pel que fa a les baixes dels dos equips en aquest decisiu partit, el Rápido de Bouzas perd per l’expulsió de l’anada al seu jugador Adrián Arias (tot i el recurs plantejat a la RFEF, el qual va ser rebutjat), mentre que per part del Peralada, no hi ha cap jugador sancionat i només hi ha les tres baixes conegudes per lesió de Draman Konaré, Nacho Ruiz i David Serrano. El partit començarà a les 18:15 hores.