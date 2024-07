El Trofeu Costa Brava, descartat aquest estiu

El Girona FC ha descartat celebrar el Trofeu Costa Brava aquest estiu. Les restriccions d’aforament provocades per la pandèmia i l’elevat cost de l’organització de l’esdeveniment fan del tot inviable econòmicament dur a terme l’esmentat trofeu, que havia de celebrar aquest any la seva edició número 44. A més, el Girona FC ha aprofitat l’aturada estiuenca per realitzar els treballs de regeneració de la gespa de Montilivi que estarà a punt just per a l’inici de la lliga el 14 d’agost.

El Club estudiarà la possibilitat de celebrar l’edició actual del Trofeu Costa Brava per Nadal, si la situació provocada per la pandèmia ha millorat i canvien les restriccions, que actualment limiten l’aforament a 3.000 persones.