El trofeu de la Premier League protagonista de la Fan Zone prèvia al Girona-Getafe

Aquest proper dilluns torna la Lliga Santander a Montilivi amb el primer partit de la temporada a casa nostra. I torna també la Fan Zone, el punt de trobada lúdic de l’afició blanc-i-vermella, que es situarà al pàrquing de Gol Nord de l’estadi.

Enguany volem començar amb un “convidat” molt especial; el trofeu de la Premier League guanyat pel Manchester City aquesta passada temporada. Tots els que s’acostin dilluns a la Fan Zone -que s’obre a les 20h. dues hores abans de començar el partit- es podran fer una fotografia amb la copa que va guanyar l’equip dirigit per Pep Guardiola. També gaudiran de la música que punxarà un DJ en directe a càrrec de One, alhora que hi haurà servei de bar, foodtrucks i la botiga oficial, on es podran comprar tot el marxandatge del Club.

El bus, una de les millors fórmules per arribar a l’estadi

El retorn a Primera Divisió i la consegüent ampliació de l’estadi fins a 13.974 espectadors ha fet que el Girona torni a recuperar el servei d’autobús per als dies de partit. Això afavorirà un accés ràpid i còmode a Montilivi i contribuirà a millorar la mobilitat de tota l’àrea.

El Club n’assumirà les despeses així com l’organització, que anirà a càrrec de la companyia gironina Teisa. El servei serà gratuït per als Socis. El preu per als No Socis serà d’1,40€.

El servei incorporarà 6 autobusos que cobriran el trajecte amb una freqüència de 10 minuts. El recorregut dels busos s’iniciarà davant dels Jutjats, farà totes les parades habituals de la línia 2 a la carretera de Barcelona i tindrà parada també a l’aparcament dissuasiu de Mas Gri. El trajecte seguirà pel carrer Reggio Emilia fins al pavelló de Palau, on hi haurà un altre aparcament dissuasiu. Posteriorment, pujarà cap a la Creu de Palau i baixarà pel carrer Mas Barril fins a la rotonda de Montilivi.

Els busos d’anada al camp començaran a passar des de 2 hores abans de l’inici dels partits. Els de tornada cap al centre sortiran un cop finalitzi el partit i fins a una hora i mitja després des de la rotonda de Montilivi.