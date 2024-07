Els abonats hauran d'activar el seu carnet a preu preferent per al partit de Copa contra l'Atlético

El Girona s’ha classificat per primera vegada en la seva història per als vuitens de final de la Copa del Rei. Mai havia arribat tan lluny. Ho havia aconseguit en dues ocasions anteriors. La primera, corresponent a la Copa d’Espanya l’any 1936. En aquella ocasió, els gironins van caure eliminats pel Real Betis per un global de 5-3 (1-2 a Vista Alegre i 3-2 a Sevilla). La segona, l’any 1949, en la Copa del Generalísimo.

El rival ara serà l’Atlético de Madrid. El partit d’anada, que es jugarà el 9 de gener a Montilivi (19:30), no està inclòs en l’abonament de temporada per la qual cosa caldrà adquirir entrada. No obstant, fins el diumenge 23 de desembre a les 12 de la nit, els abonats podran mantenir el seu seient per a aquest partit activant l’accés a través del seu carnet. Passat aquest termini serà necessari comprar una entrada com la resta de públic no abonat.

Els abonats podran activar el seu carnet per aquests preus, que són entre el 50% i 60% de descompte respecte al públic en general:

Gols 15€

Preferent 20€

Preferent Coberta 20€

Tribuna 25€

Els abonats que no hagin activat el seu carnet en les dates indicades perdran el seu seient, que serà alliberat per a aquest partit.

ACTIVA EL TEU CARNET!

Període exclusiu d’entrades per a socis

A partir de dilluns 24 de desembre i fins dijous a les 12 del migdia, els socis podran comprar amb preferència fins a dues entrades addicionals amb aquests mateixos preus.

Venda oberta al públic

A partir de dijous 27 de desembre, a les 12 del migdia, s’obrirà la venda per al públic en general. Els preus de les entrades seran, en aquest cas, els següents: