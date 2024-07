Els abonats majors de 14 anys no hauran d’inscriure’s als partits amb aforament limitat

El Girona FC ha simplificat el procediment d’assignació d’entrades per als partits amb aforament limitat a Montilivi. Per aquest motiu, els abonats majors de 14 anys no hauran d’inscriure’s a cada partit i participaran sense fer res al sorteig d’assignació de places. Actualment, el protocol establert pel PROCICAT limita l’entrada a l’estadi a un màxim de 3.000 persones

Amb l’objectiu que els abonats puguin assistir a l’estadi amb el seu grup habitual, a partir del 2 d’agost s’habilitarà la possibilitat de crear agrupacions en grups de fins a 6 persones del mateix sector i poder participar així en el repartiment d’entrades conjuntament. Els menors de 14 anys només accediran al repartiment d’entrades si formen part d’una agrupació.

El repartiment d’entrades serà un procés d’assignació aleatòria i tindrà en compte el nombre de partits que hagi pogut assistir cada abonat per tal que tots els abonats puguin gaudir del màxim nombre de partits possible. És a dir, aquells socis que obtinguin una entrada fruit d’aquest sorteig, no participaran en els següents fins que la resta d’abonats no hagin estat assignats en com a mínim un partit.

El 5 d’agost se sortejaran les entrades per als dos primers partits de lliga, contra la SD Amorebieta i la UD Las Palmas. El Club informarà el mateix dia del sorteig als abonats que hagin aconseguit una entrada però no serà fins la mateixa setmana del partit que enviarà les entrades per correu electrònic. Un cop l’abonat tingui l’entrada assignada, aquesta computarà per al càlcul del cobrament o compensació segons correspongui, sigui o no utilitzada el dia del partit.