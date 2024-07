Els socis podran comprar entrades del Girona-Real Madrid fins al divendres 14 d’abril

El Girona-Real Madrid, un dels partits més esperats pels aficionats blanc-i-i-vermells, ja té data i hora. Ahir dilluns es va fer públic que el matx contra els blancs es jugarà el dimarts 25 d’abril a les 19:30h. a Montilivi.

Ampliat el període de compra per a Socis

El Club ha ampliat el període prioritari de venda d’entrades per a Socis, els quals podran comprar de manera exclusiva fins al divendres 14 d’abril a les 11h, amb un màxim d’una entrada per ID de Soci. A més, gaudiran d’un descompte del 10% respecte el preu de venda per al públic general.

Cal recordar que es podran afegir a la cistella de compra fins a 6 entrades per transacció, no obstant, cada entrada haurà de ser validada pel seu ID de Soci corresponent.

Venda a públic general

Transcorregut el període preferent, a partir del 14 d’abril, a les 11 del matí, i només en cas de quedar entrades disponibles, el Club les posarà a la venda per al públic general. També podran comprar els Socis que no ho hagin fet en el primer torn, mantenint sempre el límit d’una entrada per ID amb descompte de Soci.

On comprar

La compra es pot fer online, a través del web www.gironafc.cat/entrades, o a taquilles on el Club posa a disposició dels Socis un servei d’ajuda a la compra online. El pagament només es pot fer amb targeta bancària.