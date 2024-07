Empat sense gols a Oviedo

El Girona ha aconseguit sumar el primer punt lluny de Montilivi després d’empatar avui a zero gols a Oviedo. Míchel ha mantingut el mateix onze que va guanyar al Valladolid, amb l'únic canvi d’Alex Baena per Ureña. Borja García i Bernardo han gaudit de bones ocasions només començar però el veritable perill l’ha portat l'Oviedo. Fins a quatre oportunitats a la primera part que no han estat gol per la intervenció de Juan Carlos en dues d’elles.

Després del pas pels vestidors, Míchel ha donat entrada a Stuani i l’uruguaià ha pogut obrir la llauna però no ha pogut aprofitar una assistència de Valery. El Girona s’ha fet amo de la possessió però sense cap perill a l’àrea rival. En el tram final del partit l’Oviedo s’ha quedat amb 10 jugadors per l’expulsió d’Obeng, a instàncies del VAR, per una entrada dura sobre Calavera. Ni el xut de Samu, que ha tingut l'última ocasió en el descompte ha servit per inaugurar un marcador que ja no s’ha mogut.