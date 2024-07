Energia Blanc-i-Vermella, de l’exfutbolista Steve Archibald, debuta com a nou patrocinador i proveïdor oficial del Girona

El Girona Futbol Club ha escollit la nova i innovadora companyia de llum i gas Energia Blanc-i-Vermella com a patrocinador i proveïdor d’energia oficial del club. El president del Girona FC, Delfí Geli, i el president d’Energia Blanc-i-Vermella, l’exfutbolista Steve Archibald, han signat l’acord de col·laboració en un acte celebrat aquest dijous a Montilivi. Una unió que es farà oficialment efectiva dissabte, en el partit contra el Rayo Vallecano, quan Energia Blanc-i-Vermella obrirà oficialment les seves portes al públic. L’acte també ha comptat amb la participació de Marc Muniesa i Aday, protagonistes de la campanya d’aquest nou patrocini.

El nou patrocinador del Girona FC surt al terreny de joc per beneficiar als aficionats gironins -i a tota la població de les comarques gironines- amb una alternativa de consum energètic sostenible. En paraules de Steve Archibald, exjugador del FC Barcelona i RCD Espanyol, “en les últimes temporades, l’afició del Girona ha demostrat ser el jugador número 12 de l’equip i per això hem creat aquesta unió única, pensada per ajudar a tots aquells que senten els colors i valors blanc-i-vermells a reduir el seu consum i la seva despesa energètica i, també, a cuidar el medi ambient gironí”. I és que Energia Blanc-i-Vermella concep el patrocini del Girona FC d’una forma especial: posant els aficionats i el territori al centre de la col·laboració, donant-los l’atenció que es mereixen.

En aquest sentit, el president del Girona FC, Delfí Geli, ha destacat que “avui en dia ningú posa en dubte que la nostra afició és una de les més energètiques i compromeses de Primera divisió, i és per això que ens enorgulleix que una companyia com Energia Blanc-i-Vermella s’hagi inspirat en el tarannà dels nostres seguidors a l’hora d’engegar aquest projecte únic”. Un projecte que, segons ha afegit Geli, “comparteix amb el club l’objectiu, no només d’unir als milers d’aficionats del Girona, sinó també de donar-los suport en el seu dia a dia”.

Energia renovable i beneficis pels aficionats

Energia Blanc-i-Vermella ofereix serveis de llum 100% solar i gas per a les llars i negocis dels seguidors del Girona FC; així com productes adaptats a les seves necessitats, un procés de canvi fàcil, consells per reduir el consum energètic i, per tant, estalviar en les factures, i el compromís de proporcionar-los una atenció personalitzada excel·lent.

No obstant, més enllà d’aquests principals beneficis, Energia Blanc-i-Vermella també ofereix als aficionats l’oportunitat de viure experiències úniques de la mà del club com, per exemple: entrades VIP per a partits destacats, o fins i tot l’ocasió de conèixer personalment als jugadors. Per altra banda, en col·laboració amb el club i l’afició, el nou patrocinador també fomentarà la preservació del medi ambient del territori mitjançant diversos programes de sostenibilitat. És per això que el Girona FC ja ha contractat els serveis d’Energia Blanc-i-Vermella, convertint-se en el seu primer client.

Energia Blanc-i-Vermella començarà a oferir la seva proposta sostenible als gironins a partir d’aquest dissabte, a les 13h, coincidint amb el servei inicial del partit contra el Rayo Vallecano. A més, com a celebració de l’aliança, durant la prèvia i la mitja part del matx, es portaran a terme diverses activitats dirigides als seguidors. Més informació a www.energiablancivermella.com

Sobre Energia Blanc-i-Vermella

Energia Blanc-i-Vermella és una nova companyia d’energia que ofereix energia renovable com llum 100% solar i gas a les llars i negocis dels qui senten els colors del Girona. Pertanyent al grup FC Energia, garanteix un servei i una atenció personalitzada als seus clients, amb preus competitius i un sistema de facturació fàcil d’entendre. Energia Blanc-i-Vermella té com a principal propòsit ajudar a les famílies i a les petites i mitjanes empreses de Girona a reduir el seu consum energètic i, en efecte, la seva factura, mitjançant una oferta de productes i serveis de llum 100% solar i gas. A més, la companyia donarà suport a programes locals de sostenibilitat que ajudin a protegir el medi ambient.

Paral·lelament, el grup FC Energia també patrocina el Valencia CF, amb Energía Valencianista, i està encantat de treballar amb diversos clubs de LaLiga per poder anunciar més acords pròximament, incloent l’Atlético de Madrid, el Sevilla Futbol Club, el RCD Espanyol i el Málaga Club de Futbol. També manté converses amb altres clubs per poder establir noves aliances.

La intenció de FC Energia recau en tancar acords amb els principals clubs de futbol de l’Estat espanyol per proporcionar les millors tarifes als seus aficionats i, al mateix temps, crear diverses comunitats energètiques que permetin treballar junts en la protecció del medi ambient per a les futures generacions. I és que FC Energia considera que “amb la nostra energia tots hi guanyem”.