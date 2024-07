Ensopegada del Girona que manté 8 punts d'avantatge

El Girona ha ensopegat avui a Montilivi davant el Cádiz (1-2) en la que ha estat la primera derrota de la temporada dels de Machín a casa. Tot i haver perdut, el Girona manté vuit punts d’avantatge respecte els andalusos que són tercers.

Amb dos puntes a dalt i amb Kiko Olivas i Ramalho junts a l’eix, els gironins han sortit a per totes i han mostrat les seves armes des de l’inici. Tot i això, s’han vist sorpresos amb dos gols gaditans en només cinc minuts de diferència. Al 15, l’ex del Girona Alfredo Ortuño ha fet el primer gol en el primer xut visitant a porteria. Només cinc minuts més tard, una combinació al mig del camp ha deixat la pilota franca per a Álvaro que dins de l’àrea ha fet pujar el segon gol al marcador. Poc abans del descans Aday, que ha vist una targeta al primer minut i que no podrà jugar a Oviedo per acumulació, ha rematat un córner amb el cap en una de les ocasions més perilloses del conjunt local.

Machín ha mogut banqueta a la mitja part i la segona ha començat amb Borja en el lloc de Granell. El Girona posava una marxa més i s’acostava a la porteria de Cifuentes davant la cridòria d’un estadi que avui ha presentat la millor entrada de la temporada. Precisament, tot l’estadi ha cantat gol en un xut de Maffeo que ha anat al pal. El perill sovintejava la porteria gaditana. En el 63, Borja ha provat sort amb un cacau des de fora de l'àrea. El Girona era el clar dominador del partit però no traduïa les accions en gol fins que amb una xilena Longo ha fet l’1-2. En la jugada següent, Portu ha tingut la igualada però la pilota ha sortit al costat del pal esquerre de la porteria visitant. El Girona ho ha intentat una vegada i una altra però la remuntada no ha estat finalment possible.