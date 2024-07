Entrada gratis a canvi d'una joguina

Els menors de 18 anys tindran diumenge l’entrada gratuïta al partit Girona - Getafe lliurant una joguina per a la campanya de recollida de joguines que promou la Creu Roja Joventut Girona. El club s’afegeix així a la campanya, que arriba a la seva 25a. edició, i porta per nom “Els seus drets en joc”.

La campanya té l’objectiu de garantir, un any més, el dret dels infants al joc i recollir joguines per a infants en situació de vulnerabilitat. També es pretén sensibilitzar la població sobre el valor educatiu del joc i la seva importància en el desenvolupament de la infància.

Qui vulgui participar en aquesta promoció pot fer-ho, des d’avui, lliurant una joguina a la botiga de l’estadi de Montilivi o el mateix dia del partit a la carpa que Creu Roja instal·larà a l’exterior de l’estadi a la zona de Tribuna. Les joguines han de ser noves, educatives i no bèl·liques.

Les entrades destinades per aquesta acció seran vàlides només per menors de 18 anys. L'entrada que es lliurarà serà del mateix sector que l'entrada o abonament de l'adult que obligatòriament haurà d'acompanyar al menor tant al partit com a l'hora de recollir l'entrada. Les entrades estaran disponibles fins a exhaurir existències i s'entregarà un màxim de dues entrades per persona. Per a recollir l'entrada, l'adult haurà de presentar l'abonament o entrada per al mateix partit.

Conjuntament amb aquesta acció, Creu Roja Joventut instal·larà diumenge una carpa davant de Tribuna amb pintacares i jocs per als més menuts.

Els aficionats que vulguin col·laborar desinteressadament, també podran fer-ho entregant joguines el dia de partit o fent una donació econòmica a través del número de compte de Creu Roja: 2100-0808-14-0200669005.

Per a més informació, podeu consultar la web oficial de la campanya www.lajoguinaeducativa.org.