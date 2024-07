Entrades per a l’Sporting de Gijón-Girona, ja la venda a la botiga de l’estadi

Ja estan a la venda les entrades per al partit Sporting de Gijón-Girona FC, del dissabte 15 de maig a l'estadi del Molinón. Tenen un preu de 15€ i estan disponibles a la botiga de Montilivi fins al divendres 13 de maig a les 15h. Les entrades s'enviaran mitjançant correu electrònic i no caldrà passar per les taquilles del Molinón.