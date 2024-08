Entrades per al Betis-Girona

La venda d'entrades per al partit Real Betis - Girona FC, corresponent a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, començarà demà dimarts 6 d’agost a les 10 del matí, amb prioritat pels Socis, fins dimecres 7 a les 23:59. El partit es jugarà el dijous 15 d’agost a les 21:30h. a l’estadi Benito Villamarín de Sevilla.

Els Socis que vulguin comprar entrades, que costaran 30 euros, ho podran fer a la web https://viatges.gironafc.cat/ amb un màxim de 5 entrades per Soci (tots han de ser Socis).

TOTES les entrades s’enviaran per correu electrònic

Públic general

En cas de quedar entrades disponibles, des del dijous 8 d’agost a les 9h. fins el divendres 9 a les 20h., es posaran a la venda al públic general a la botiga de Montilivi.

El Club recorda que les entrades a les zones visitants són nominals; i tal com marca la normativa, el Girona FC no es fa en cap cas responsable si no correspon el nom que figura a l'entrada amb el del portador de la mateixa i el Club local li impedeix l'accés al seu estadi.