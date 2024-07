El procés de venda d'entrades per al partit Atlético de Madrid-Girona FC, corresponent a la jornada 31 de LaLiga EA Sports, es dividirà en dues fases.

El partit es jugarà el dissabte 13 d’abril a les 2 de la tarda a l’estadi Metropolitano. Es podran adquirir un màxim de 5 entrades, amb la condició que tots 5 han de ser Socis en fase 1.

FASE 1.- NOMÉR PER A SOCIS

SORTEIG

Començarà aquest dijous 4 d’abril a les 10h. amb la inscripció a la llista per sol·licitar les entrades. El termini finalitzarà el dilluns 8 d’abril a les 10h.

El sorteig tindrà lloc el mateix dilluns 8 a les 11h.

Una hora després, a les 12h., es publicaran les llistes a la web www.gironafc.cat i xarxes socials del Club amb l'ID dels guanyadors.

FASE 2.- SOCIS I NO SOCIS

La fase 2 només s’activarà si queden entrades disponibles.

La venda -en aquest cas directe, sense llista d’inscripció- començarà el mateix dilluns 8 d’abril a les 15h. fins dijous 11 a les 12h. a la botiga de Montilivi.

Preu

El preu de l’entrada és de 30 euros

Com fer les gestions?

Les inscripcions s'hauran de fer mitjançant el link https://viatges.gironafc.cat/

Com rebre les entrades?

Les entrades s’enviaran abans del 12 d'abril en format digital al correu electrònic indicat en el moment de fer la compra.

El Club recorda que les entrades a les zones visitants són nominals; i tal com marca la normativa, el Girona FC no es fa en cap cas responsable si no correspon el nom que figura a l'entrada amb el del portador de la mateixa i el club local li impedeix l'accés al seu estadi.