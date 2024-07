Entrades Real Valladolid-Girona FC

Les entrades per al partit Real Valladolid-Girona FC (que es jugarà el dissabte 22 d’abril, a les 18:30h. a l’estadi José Zorrilla corresponent a la jornada 30 de LaLiga Santander) es posaran a la venda aquest divendres 14 d’abril a les 10h., en exclusiva per a socis i només via online (4 entrades màxim per Soci). Aquest període preferencial finalitzarà el dimarts 18 a les 10h.

Els socis que les hagin demanat hauran de recollir-les a la botiga de Montilivi a partir del dilluns 17 fins al dijous 20 a les 11:00h

A partir de les 10h. del dia 18 fins el dijous 20 a les 11h. la venda d’entrades s’obrirà al públic general.

Preu de l'entrada: 25 euros.

Link de compra online: https://viatges.gironafc.cat/