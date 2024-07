"És el moment de fer història"

"Estem molt il·lusionats amb el partit de demà. Serà espectacular, per gaudir-lo i competir-lo al màxim".

"És una final i l'equip està molt mentalitzat. Serem agressius i buscarem porteria rival. Caldrà anar al dos-cents per cent per assolir un bon resultat".

"Els dos equips mereixem estar aquí. Ens ho hem guanyat en els 42 partits de Lliga".

"No se si aquest any és el bo però competirem i buscarem la victòria. De moment, focalitzats 100% en el partit de demà, la final és de 180 minuts".

“He demanat a l'equip que sigui humil, que recordi d'on venim. Ningú et regala estar al playoff ni passar la primera eliminatòria. Estem davant de la final i és moment és de fer història”. "Aquests dies hem recordat els mals moments, i tot el que hem fet per arribar fins aquí. Amb la il·lusió de l'ascens. Els he demanat que recordin aquest viatge".