Estrena de la nova targeta financera del Girona FC de la mà de Caixabank

CaixaBank i el Girona FC han presentat la nova targeta Visa del Girona FC, la targeta financera oficial del Club que permet als socis i aficionats del conjunt blanc-i-vermell accedir a múltiples beneficis especialment dissenyats per a ells.

Rodrigo Riquelme i Taty Castellanos han apadrinat el llançament de la nova targeta, que ja està disponible des d'avui a totes les oficines de CaixaBank i també es pot gaudir en format mòbil. A més de tots els avantatges de les targetes de l'entitat, la renovada targeta Visa Girona FC inclou promocions exclusives vinculades a l'equip i la possibilitat de fraccionar, en tres mesos sense interessos, l'abonament de Soci del club.

L’acord permet a tots els aficionats de l'equip sol·licitar a CaixaBank, patrocinador oficial del Club des de l’any 2010, la targeta oficial amb la imatge de l'escut del Girona FC.

Delfí Geli, president del Girona FC, ha destacat “els avantatges que ofereix als aficionats la nova targeta, un actiu que reforça la vinculació entre les dues entitats”.

Josep Maria Gonzàlez, director territorial Catalunya de CaixaBank, ha agraït “l'oportunitat de seguir vinculats al Girona FC, un club històric al qual CaixaBank continua donant suport pel compromís amb l'equip, amb l'afició blanc-i-vermella i, per descomptat, amb tota la societat gironina”. A més, el director territorial ha volgut destacar “els múltiples avantatges d’aquest exclusiu producte financer, que permet als socis i aficionats apropar-se al Club en línia amb els objectius de CaixaBank”.

Els clients de CaixaBank titulars de la Visa Girona FC també podran beneficiar-se en exclusiva d’una sèrie d'avantatges que el Club posa a la seva disposició. Entre d’altres accions, els clients podran conèixer jugadors en meet and greets privats i fer-se fotos amb ells, adquirir pòsters signats per tota la primera plantilla i merchandising oficial, així com participar en sorteigs per a entrades i samarretes.