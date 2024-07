Excel·lent progressió del sènior femení en un any de transició

L’equip sènior femení ha acabat la temporada de manera satisfactòria després de diversos alts i baixos provocats per aturades i el lògic període d’adaptació a la nova categoria. L’equip que dirigeix Eduard Sanmartín competia aquesta campanya a Preferent després del descens de Primera Nacional. “Ha estat una temporada de transició en que hem hagut d’adaptar-nos i conjuntar noves jugadores i també de joves que han pujat de categories inferiors”, explica Sanmartín.

Després d’un inici d’adaptació a la nova lliga els resultats van començar a arribar a començament de tardor. La bona dinàmica del grup es va veure però afectada per l’aturada de més d’un mes provocada per diversos ajornaments de partits a causa del Covid. El retorn després de Nadal es va fer dur, el conjunt va encadenar diverses derrotes però va aconseguir recuperar les bones sensacions, acabant la fase de permanència sense haver perdut cap partit. L’equip, afectat per lesions en posicions clau, ha comptat amb el suport de jugadores de categoria juvenil que han demostrat una excel·lent progressió durant tota la temporada.

Fotografies: @jojoharper_