Experience Abu Dhabi, nou patrocinador principal de la samarreta d’entrenament

El Departament de Cultura i Turisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ha unit forces amb el Girona FC per ser el soci principal de l´equipació dentrenament del primer equip del Club durant dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo.

Gràcies a aquesta associació, el logotip d'Experience Abu Dhabi es mostrarà de forma destacada a la part davantera de la roba d'entrenament i la samarreta prèvia al partit del primer equip a LaLiga, mostrant el destí al públic de tot el món, així com als aficionats a l'estadi.

S.E. Nouf Mohamed Al-Bushlaibi, Director Executiu del Sector de Màrqueting Estratègic i Comunicacions de DCT, ha declarat: «Amb un llegat que s’acosta al segle d’existència, el Girona FC és un club amb una rica història, una afició apassionada i un atractiu global, cosa que el converteix en un soci perfecte per a Experience Abu Dhabi. A través d'aquesta associació, estem donant a conèixer la cultura única i les diverses experiències turístiques d'Abu Dhabi a centenars de milions d'espectadors de LaLiga a tot el món, convidant-los a descobrir un destí com cap altre».

Delfí Geli, president del Girona FC, ha assegurat: “Aquest acord reforça la tasca esportiva i empresarial del Club i agraïm la confiança d'Experience Abu Dhabi. Aquesta associació simbolitza la unió de dues marques que comparteixen valors com ara la passió, l'excel·lència i el compromís amb el creixement i el desenvolupament constants”.

Ara visible per als espectadors de LaLiga de tot el món, DCT Abu Dhabi segueix fomentant associacions d'alt perfil amb la UFC i la NBA, i acull esdeveniments de renom mundial com el Gran Premi Etihad Airways Abu Dhabi de Fórmula 1, la Lliga Mundial de Tennis i la lliga de criquet Abu Dhabi T10.

L'associació amb el Girona FC està en consonància amb la visió del DCT Abu Dhabi d'impulsar el creixement sostenible i donar suport a l'Estratègia de Turisme 2030, l'objectiu del qual és augmentar el nombre de visitants de gairebé 24 milions el 2023 a 39,3 milions el 2030 , creant aproximadament 178.000 nous llocs de treball al sector.

Sobre el Departament de Cultura i Turisme – Abu Dhabi:

El Departament de Cultura i Turisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) impulsa el creixement sostenible dels sectors cultural i turístic d'Abu Dhabi, impulsa el progrés econòmic i ajuda a assolir les ambicions globals més àmplies del país. En treballar en associació amb les organitzacions que defineixen la posició de l'emirat com a destinació internacional líder, DCT Abu Dhabi s'esforça per unir l'ecosistema al voltant d'una visió compartida del potencial de l'emirat, coordinar esforços i inversions, oferir solucions innovadores i fer servir les millors eines i sistemes per donar suport a les indústries cultural, creativa i turística.

La visió del DCT Abu Dhabi està definida per a la gent, el patrimoni i el paisatge de l'emirat. Treballen per millorar l'estatus d'Abu Dhabi com a lloc d'autenticitat, innovació i experiències incomparables, representades per les tradicions vives d'hospitalitat, les iniciatives pioneres i el pensament creatiu.

Per obtenir més informació sobre el Departament de Cultura i Turisme d'Abu Dhabi i la destinació, visiteu: dctabudhabi.ae i visitabudhabi.ae.