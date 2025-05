Fel Faixedas, cinquè convidat del pòdcast Orgull Gironí

"Sempre faig bandera del Girona i de l'Orgull Gironí"

Fel Faixedas ha desenvolupat la seva trajectòria en el món de l'espectacle i va arrencar fundant Teatre de Guerrilla, amb Quim Masferrer i Carles Xuriguera. Posteriorment, ha continuat amb la seva obra teatral amb diferents projectes i, paral·lelament a això, també ha participat en diversos programes de televisió i ràdio. "Jo em vaig fer del Girona per en Jordi Guerrero (segon entrenador del Girona FC amb Pablo Machín i natal d'Arbúcies), i mai l'he deixat de seguir". Un dels records més marcats que té és el del Lugo: "Jo estava fet pols i pensava, si jo estic així, com deu estar en Jordi. No gosava ni trucar-lo. Van ser uns anys molt bèsties". A més, també ha explicat que "jo em sento molt gironí i en faig molta bandera. Soc molt del Girona i no puc entendre que la gent d'aquí no en sigui".