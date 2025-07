“L’ELEGÀNCIA EN JOC”; es presenta la primera equipació 2025-2026

El Girona FC i PUMA presenten la primera equipació per a la temporada 2025/26, una samarreta que recupera les tradicionals franges verticals blanc-i-vermelles com a símbol d'identitat i pertinença. Després d'una temporada 2024/25 plena de reptes, l'equip es prepara per mirar al futur amb determinació, portant “l'Orgull Gironí” com a bandera.

El nou disseny posa en valor els colors de sempre: les franges verticals en vermell amb més protagonisme del blanc, un coll polo clàssic i detalls en negre que aporten un toc de distinció i, al frontal, l'sponsor principal, Etihad Airways. A l'esquena, el detall de la senyera i sobre ella “Orgull Gironí” (G) que reforça l'enllaç entre Club, territori i afició. L'uniforme es completa amb pantalons curts vermells i mitges vermelles amb detalls en negre, recuperant una imatge icònica que connecta amb la història del Club.

Sota el claim de la nova equipació, "L'ELEGÀNCIA EN JOC" el Girona FC reafirma el seu compromís amb el joc net, el respecte pel rival i la recerca constant de millorar sense oblidar l'essència del Club i la seva història.

Material sostenible

PUMA utilitza la tecnologia RE:FIBRE a la samarreta i això implica la fabricació de les peces amb un 95% de polièster reciclat procedent de residus tèxtils i altres materials de rebuig de polièster. Alhora, permet reciclar el material diverses vegades sense perdre qualitat. Aquest material de rebuig es transforma en nous tèxtils mitjançant processos innovadors com ara el reciclatge químic o termomecànic.

La samarreta blanc-i-vermella també disposa de la tecnologia Dry Cell que permet, gràcies a materials altament funcionals, allunyar la suor de la pell i mantenir el futbolista sec i còmode.

Una samarreta per il·lusionar-se

Aquesta samarreta representa l'esperit dels que mai no es rendeixen, els que segueixen donant suport a l'equip cada jornada. El Girona és una manera de viure el futbol i amb aquest nou equipament, el Club i PUMA conviden l'afició a seguir somiant junts, amb la mirada posada en nous reptes i amb la convicció que l'orgull gironí ens impulsa.

On comprar-la

La primera equipació per a la temporada 2025/2026 està disponible a la botiga online https://botiga.gironafc.cat/ i a les botigues oficials del Girona FC (Rambla i estadi Montilivi) de forma exclusiva el dia 2 de juliol i a totes les botigues PUMA, botigues d'esport i www.puma.com a partir del 3 de juliol.