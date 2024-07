Fer un gol a Montilivi el dia de la Festa del Soci té premi!!

Volem que la Festa del Soci sigui una gran trobada blanc-i-vermella i per aquest motiu hem preparat diverses activitats per tal de que els participants gaudeixin al màxim de la jornada. Una d’aquestes accions consistirà en que d’entre tots els abonats presents a la Festa del Soci es seleccionaran de manera aleatòria a tres persones (el seu nom es donarà a conèixer a través del servei de megafonia de la Festa) que podran gaudir de l'oportunitat de realitzar el somni de molts; marcar un gol a Montilivi. I amb premi inclòs!. A la mitja part del Girona-Reus xutaran una pilota des del centre de l’estadi en direcció a una de les porteries. Si aconsegueixen fer gol s’enduran una nit per a dues persones i una sessió de spa a l’Hotel Balneari Vichy Catalán, de Caldes de Malavella (www.hotelbalneariovichycatalan.com). Aquí teniu una nova raó per venir a la Festa del Soci!.

Recordeu que la Festa tindrà lloc aquest proper diumenge 2 d’octubre coincidint amb el Girona-Reus. L’esdeveniment començarà a les 12h. i finalitzarà a les 16h. –al pàrquing de Gol Nord- just quan s’iniciï el partit.