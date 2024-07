Gaudint del premi

Les germanes Laura i Eva Torrent han viscut un cap de setmana inoblidable. Laura, abonada del Girona, va guanyar el viatge a Manchester en el sorteig en el que van participar tots els socis blanc-i-vermells. Aquest cap de setmana han viatjat a la ciutat britànica on han fet un tour VIP per les magnífiques instal·lacions esportives del City, on fa pocs dies va fer l'stage de pretemporada l'equip de Pablo Machín. Finalment han presenciat a l'Etihad Stadium la victòria del Manchester City davant el Sunderland, partit corresponent a la primera jornada de la Premier.