Getafe-Girona: retrobar-se amb la victòria

Com argumenta Pablo Machín, els petits detalls no han estat excessivament favorables al Girona en aquestes primeres jornades de Lliga. Però l’equip que dirigeix el tècnic sorià es desplaça a Getafe amb la intenció de donar un cop de puny sobre la taula i retrobar-se amb la victòria, contra un rival que enguany tampoc passa per un moment esplèndid. I és que en aquest inici, tot i ser un dels clars candidats a l'ascens, només ha pogut treure sis punts, i amb un balanç de quatre gols a favor i vuit en contra. A més a més, dijous passat va perdre el derbi madrileny contra el Rayo Vallecano, per dos a zero.

Amb Esnáider a la banqueta, i fitxatges de jugadors de la qualitat de Jorge Molina, que havia rendit a un gran nivell amb el Betis els últims anys; Cata Díaz, que després de marxar fa cinc temporades ha tornat; David Fuster, un futbolista que ha passat per Olympiacos o Villarreal, o Kike Sola, que tot i no haver tingut molts minuts amb l'Athletic a Primera, amb Osasuna va marcar una gran quantitat de gols, el Getafe va començar el passat agost el seu camí a la Lliga123 amb la pretensió de tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. La realitat diu, però, que l'equip madrileny no ha arrancat bé, entre altres coses a causa de la gran quantitat de canvis a la plantilla, conseqüència del descens, i que buscarà, perquè ho necessita, igual que el Girona, reivindicar-se en el duel de diumenge. Ho farà sense el seu porter Vicente Guaita, que no podrà participar a causa d’una lesió.

Dels tres partits que el Getafe ha jugat com a local, no n'ha perdut cap. Els madrilenys s'han mostrat bastant forts a casa, davant la seva gent, i després de dos empats, el passat cap de setmana van aconseguir la seva primera victòria, davant l'Oviedo, per dos a un. Dels quatre gols que ostenten a favor, n'han anotat tres al Coliseum, mentre que dels vuit en contra, només n'han rebut dos al seu estadi. Dades a tenir en compte pel Girona que trepitjarà per primer cop en Lliga –es van enfrontar el 2013 en Copa del Rei- la gespa de Getafe.