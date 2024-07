Girona-Sabadell: "No vinguis sol"

Girona-Sabadell

ABONATS: Cada soci pot comprar fins a 2 entrades suplementàries de la seva zona per només 5 euros cadascuna.

Nota: Les entrades suplementàries a 5 euros es podran comprar únicament a oficines i el dia de partit a taquilles. Totes aquestes promocions estan subjectes a la disponibilitat d"aforament. També recordem que els nens menors de 12 anys han d"anar acompanyats d"un adult.

NO ABONATS: Preus per no abonats pels partits davant Numancia, Albacete i Sabadell. Gols 10 euros / Preferent 15 euros / Tribuna 25 euros.

•Tots els nens de 0 a 5 anys –abonats o no- tenen entrada gratuïta.