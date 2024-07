Girona acull la presentació oficial del Catalunya-Jamaica

El Saló del Descans del Teatre Municipal ha estat l’escenari elegit per dur a terme la presentació del partit Catalunya-Jamaica. El president de la Junta Gestora de la Federació Catalana de Futbol, Joaquín del Pino; l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas; el president del Girona, Delfí Geli; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la Secretària General de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula; el cònsol de Jamaica, James Bradwell; el seleccionador català absolut, Gerard López; i el futbolista del Girona Arnau Martínez s’han fotografiat amb la samarreta, la pilota i el trofeu del partit.

L’acte s’ha iniciat amb la projecció del vídeo promocional de l’enfrontament i amb l’explicació de diversos detalls del partit. El president del Girona, Delfí Geli, ha estat el primer en parlar i ha agraït a l’FCF que Montilivi torni a acollir un partit de Catalunya després del que es va jugar l’any 2019 davant Veneçuela, “som un club que volem fer país i, per això, estem molt contents de tornar a acollir un partit de la Selecció. Entre tots sumem esforços i creiem que el duel serà tot un èxit”.

Durant la presentació s’han anat comentant diferents aspectes del partit amistós internacional com ara l’inici de la venda d’entrades, les promocions, els trofeus que s’entregaran, els actes previs al duel i la presència de les campanyes federatives a Montilivi.

Preu especial per als Socis del Girona

En aquest sentit s’ha informat que a partir de demà divendres 6 de maig i a través del web de la Federació www.fcf.cat es poden comprar les entrades del partit. Val a dir que els Socis del Girona FC gaudiran d’una promoció exclusiva amb un preu de 5 euros. Cada Soci podrà adquirir un màxim de sis entrades.

En l’acte de presentació també ha participat el jugador blanc-i-vermell, Arnau Martínez. Arnau ha expressat la il·lusió que li faria “debutar amb Catalunya perquè ja he jugat amb les categories inferiors. Estigui o no convocat aniré igualment al camp per animar a la Selecció i gaudir del partit”.