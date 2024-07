Girona "B" i Juvenil A comencen la Lliga aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana comença la Lliga per dos dels equips referència de l’estructura del Girona FC: el Girona “B” i el Juvenil A. El filial s’enfronta al Ripollet diumenge a les 12h. com a visitant i el Juvenil enceta la temporada a Vilablareix, diumenge a les 12:30h., contra el Santo Domingo.

Albert Siria, Director Esportiu del Filial i el Futbol Base blanc-i-vermell fa una radiografia inicial de com afronten ambdós formacions aquest començament de temporada. “Amb el Girona B –explica el responsable tècnic- hem construït un equip jove que ha de ser el pont entre els Juvenils i, a partir d’aquest any, el Peralada. Ha de ser un grup que permeti l’evolució i la progressió. Malgrat tot, en aquesta plantilla jove hi ha jugadors que ja tenen cert recorregut en aquestes categories, la qual cosa ens donarà el punt imprescindible de competitivitat en cada partit”. Sobre els rivals que es trobarà a Primera Catalana els futbolistes que dirigeix Javi García, Siria assegura que “l’Horta ha fet un equip molt competitiu amb jugadors de categories superiors amb l’objectiu de l’ascens. Aquest serà el gran rival a batre, juntament amb el Masnou que també ha fet una plantilla competitiva amb un entrenador amb experiència en el món professional. El tercer destacat, al meu entendre, serà el Llagostera B, un equip que surt de la norma habitual dels filials, amb futbolistes que porten temps en aquesta categoria”.

Pel que fa a l’altre debutant d’aquest cap de setmana, el Juvenil A, Albert Siria argumenta que “l’any passat era una temporada de retorn a la categoria i això sempre ho fa complicat. Crec recordar que aproximadament un 50% de la plantilla no era de tercer any”. Els projectes sòlids es construeixen amb paciència i així ho considera el màxim responsable del base: “Prudència i assimilació, aquestes serien dues bones paraules per definir l’esperit de la temporada passada. L’actual, òbviament, és diferent. Aquest, ha de ser un any de consolidació a la Divisió d’Honor. Tenim un equip prou competitiu com per poder sumar el mínim de punts, 34, que són els que garanteixen la permanència. Aquest any també hem fet un pas endavant amb la captació, que ens ha permès incrementar encara més el talent de la plantilla i incorporar jugadors amb gran capacitat de progressar”. Pel que fa als rivals, els d’Àlex Marsal es trobaran, com senyala Siria: “els clàssics, Barça i Espanyol, per sobre de la resta. Després tindrem els altres grans com són Mallorca i Saragossa que estic convençut que també estaran lluitant a la part alta”.