Girona FC i FOTOVOL arriben a un acord per instal·lar plaques fotovoltaiques a l'estadi de Montilivi

L’enginyeria i instal·ladora de sistemes fotovoltaics FOTOVOL ha arribat a un acord de patrocini amb el Girona FC, pel qual les dues entitats s’han proposat fer de l’estadi de Montilivi, un espai cada cop més sostenible i connectat amb el medi ambient.

Per fer-ho possible, FOTOVOL executarà una primera instal·lació fotovoltaica a través de la qual, més enllà dels beneficis econòmics que suposa, permetrà al Girona estalviar un total de més de 35 tones d’emissions de CO2. Així mateix, es preveu que aquesta quota d’estalvi es vagi ampliant en un futur a mesura que ho vagi fent la instal·lació fotovoltaica.

Igualment, amb l’objectiu de donar suport i energia tant a als integrants dels equips del Girona, com als seus socis i treballadors, FOTOVOL oferirà a tots ells un descompte d’un 5% en les instal·lacions de plaques solars, i d’un 5% addicional per les bateries que en el seu cas hagin decidit incloure en el sistema fotovoltaic.

El president del Girona, Delfí Geli, s’ha mostrat convençut que aquesta instal·lació també servirà de referent per ciutadans i empresaris de la ciutat, a actuar en aquesta línia. Així mateix, ha afirmat que “el futur de l’entitat passa per ser un Club de primera que posi el seu gra de sorra per fer de la transició energètica, una realitat ben pròxima”.

Sobre Fotovol

Fotovol és una empresa d’enginyeria i instal·ladora de sistemes fotovoltaics amb més de 20 anys d’experiència tècnica i més de 15 MW instal·lats. A dia d’avui ha col·locat i posat en funcionament una de les instal·lacions fotovoltaiques més grans de la província; i està executant mitjanes i grans instal·lacions fotovoltaiques no només a nivell nacional, sinó també fora del país.

Així mateix, treballa amb diferents escoles tècniques de la província per tal de contribuir al futur a través de la formació, ja que entén que el traspàs del coneixement és la major font de progrés.