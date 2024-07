Girona FC - UCAM Murcia: Entrades ja a la venda

Les entrades per al partit Girona FC - UCAM Murcia estan ja a la venda per als que disposen de carnet d'abonat o carnet Girona Fans, tant de manera online com presencial a les Oficines del Club. Aquests dos col·lectius disposaran de prioritat a l'hora de comprar un màxim de dues entrades amb un 20% de descompte fins al diumenge 9 d'abril. Els fans que encara no coneguin el seu PIN poden consultar el seu PIN aquí.

Després de l'excel·lent resposta del públic de Montilivi, que ha exhaurit les entrades pels darrers tres partits a l'estadi, el club vol donar preferència als seus abonats i fans per que no es quedin sense viure el duel contra l'UCAM Murcia i per això els ha reservat 5 dies de venda exclusiva per a ells.

Dilluns 10 d'abril es posarà a la venda, per a la resta de públic, les entrades que quedin disponibles. Aquells que així ho desitgin podran comprar a través de la plataforma online així com a les oficines de Montilivi.