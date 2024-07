Girona FC vs. RCD Mallorca

El Girona vol seguir gaudint d'una temporada de somni en el retorn a Primera Divisió, i després de guanyar al Madrid i al Sevilla, i de segellar la permanència amb 44 punts, els homes de Míchel reben al Mallorca amb la idea de seguir alimentant la bona dinàmica per acabar el més amunt possible. Al davant es trobaran un rival que aquest curs també ha fet les coses bé, i que és dotzè amb tres punts menys però amb la salvació també ben encarrilada. Els balears venen d'empatar contra l'Athletic en un matx que se'ls va escapar al 96' i de penal (1-1) i, tret de la derrota anterior contra l'Atleti, encadenaven quatre jornades consecutives puntuant. A domicili, això sí, els seus registres no són els millors, i tan sols hi han aconseguit una victòria i un empat en tot el 2023.

Al quadre de comandaments hi ha el veterà Javier Aguirre. El tècnic mexicà va arribar-hi a l'equador del curs passat amb l'objectiu de salvar-los, ho va aconseguir, i enguany ha completat un curs tranquil pels balears mantenint-los en posicions còmodes allunyades del descens. A partir de la lluita, la intensitat i la practicitat, ha construït un equip sòlid al darrere i altament competitiu. La pilota aturada, les centrades laterals i les transicions són algunes de les armes principals d'un conjunt que, tot i renunciar a portar el pes del partit, es fa fort a les dues àrees. És el vuitè menys golejat, però també el sisè menys anotador. Muriqi és la màxima amenaça amb dotze dianes, i el segueix el jove Kang-In Lee amb sis.

Després de l'empat a Son Moix de la primera volta, gairebé a l'inici de la competició (1-1), ambdós equips es trobaran per segona vegada a la màxima categoria del futbol espanyol. Abans, s'havien enfrontat en fins a deu ocasions a Segona, amb tres victòries gironines i tres empats, i una lleugera avantatge pels mallorquins de quatre triomfs. A Montilivi, el Girona ha puntuat en quatre de les cinc visites dels balears.