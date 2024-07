Girona FC vs. Real Madrid

Partit d'alt voltatge a Montilivi. Els homes de Míchel reben el Real Madrid amb l'objectiu de plantejar un partit seriós per intentar sorprendre els blancs en una temporada en la qual l'equip ha donat la cara contra tothom i només ha perdut un cop per més d'un gol. Segons amb 62 punts i a onze del líder, els homes d'Ancelotti afronten el tram final de temporada sense opcions a la lliga però segueixen vius a la Champions i són finalistes de Copa. A la competició domèstica travessen un tram irregular, i tot i guanyar a Cádiz la setmana passada (0-2), encadenaven dos empats i tres derrotes en les set jornades anteriors. A més, arribaran amb baixes sensibles com les de Ceballos, Alaba, Mendy, Hazard i el pitxitxi Benzema.

Al quadre de comandaments blanc hi compleix la seva segona etapa Carlo Ancelotti. El tècnic italià va tornar per la porta gran el curs passat conquistant la Lliga i la Champions, i en any i mig acumula cinc títols. Sota les seves ordres el Madrid és un conjunt molt sòlid en totes les línies i domina a la perfecció les àrees. Capaç de defensar-se sense fissures i amb un plus competitiu sota pals anomenat Courtois, també és letal al davant a través del talent que acumula a l'últim terç. Benzema és el màxim realitzador amb 14 dianes i el segueix Vinícius amb 9. Un equip molt complet que combina la joventut d'homes com el mateix Vinícius, Militao, Tchouameni o Valverde, autor de set dianes més, amb l'experiència de futbolistes cabdals en la columna vertebral de l'equip com Carvajal, Kroos o Modrić, a banda del citat Benzema.

El Real Madrid, de fet, és amb diferència el màxim anotador de la categoria (64), i també el tercer menys golejat només per darrere de Barça i Atleti. Tot i això, el Girona sortirà amb ganes de repetir els seus bons precedents davant els blancs. Una victòria a Montilivi en el primer enfrontament (2-1) i una altra al Bernabéu (1-2) són el gran exponent d'un equip que sempre ha plantejat duels molt competits als equips grans i que ha puntuat en fins a tres dels cinc cops que s’ha enfrontat als madrilenys en lliga A la primera volta, els de Míchel van empatar al seu estadi amb un gol d'Stuani (1-1).