Girona i Leganés acorden la cessió del lateral esquerre Javi Hernández

Javi Hernández, lateral esquerre de 24 anys, s’incorporarà al Girona FC. El jugador arriba cedit des del CD Leganés fins a final de temporada.

Nascut a Jerez de la Frontera, es va formar al futbol base d'equips com el Torrecera (2005-2008), La Granja (2008-2010) i Sevilla FC. Va arribar el 2013, sent cadet, al Real Madrid. Va debutar a la UEFA Youth League la temporada 2016/17, estrenant-se a Segona Divisió B amb el CD El Ejido on havia estat cedit l'any 2012. El 2018 va sortir de nou cedit al Real Oviedo, debutant a LaLiga SmartBank. Amb l’equip asturià, va disputar 26 partits i va marcar un gol. La temporada 2019/20 va sumar 24 partits amb el Real Madrid Castilla, va anotar dos gols i va ser convocat en vuit partits de lliga amb el primer equip madrileny. L’estiu de 2020 va arribar a Butarque on en dues temporades ha jugat 77 partits, entre ells 3 de Copa i dos de play-off d’ascens.

El nou jugador blanc-i-vermell destaca per la seva bona col·locació i pujades a l'atac tant des del carril esquerre com en conduccions des del centre de la defensa.