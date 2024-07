Girona-Mirandés: torna a ser l’hora de Montilivi

Després de perdre a Mallorca i d'acumular tres jornades en les quals només s'ha aconseguit un punt, el Girona encararà la cita de demà dijous amb moltes ganes de reivindicar-se davant la seva afició. El seu rival serà el Mirandés que enguany ha començat millor la Lliga, i és que amb dues victòries i tres empats suma ja nou punts que l'han dut fins a la part alta de la taula. Els homes dirigits per Carlos Terrazas porten set gols a favor i cinc en contra, un promig que es manté dins la normalitat però que estan rendibilitzant molt bé.

El Mirandés -que arribarà a Montilivi amb la moral encara més reforçada després de guanyar diumenge passat al Rayo Vallecano- tot i mantenir el bloc de l'equip que l'any passat va assolir la permanència amb tranquil·litat s'han reforçat amb una dotzena de nous futbolistes per afegir més competitivitat a la plantilla, i també més alternatives al tècnic. Entre elles destaquen les d'Iker Guarrotxena, un jove talent de l'Athletic Club que en aquests primers cinc partits ha anotat tres gols; Pedro Martín, un davanter que va deixar molt bon record a Anduva fa dos anys, i que després de passar pel Celta B i el Tenerife, hi ha tornat, i Maikel Mesa, l'autor del gol d'Osasuna en l'anada de la final del play-off de l'any passat, que va posar coll amunt l'eliminatòria pel Girona.

Carlos Terrazas, que iniciarà aquest any el seu quart curs al capdavant del club, afrontarà el matx apostant per una defensa de tres que ja va començar a implementar la temporada passada, quelcom que els està permetent marcar, sense patir més del necessari al darrere. Pel que fa a les cites precedents aquestes són clarament favorables al Girona. De vuit partits, sis victòries pels de Machín, un empat i una derrota. A més a més, a Montilivi, el Mirandés sempre hi ha perdut i mai hi ha aconseguit anotar ni un sol gol.