Girona-Rayo; el partit més solidari

La solidaritat serà la protagonista del Girona FC-Rayo Vallecano de demà dijous. En aquestes dates tan familiars volem que el màxim nombre de persones gaudeixin de l’experiència de veure un partit a l’estadi i poder animar plegats al nostre equip. Per aquest motiu, el Club convidarà a més de 140 persones que pertanyen a col·lectius desfavorits o que treballen per la inserció social. De fet, aquesta acció solidària es duu a terme cada vegada que l’equip juga a Montilivi. A aquesta xifra s’han d’afegir demà les entrades aconseguides a la campanya Seient Solidari, en la que els abonats que ho desitgin poden alliberar i cedir el seu seient que també es destinarà a aquests col·lectius.

La Marató de TV3

El segon centre d’atenció solidària d’aquest partit serà la Marató de TV3 que enguany està dedicada a les malalties cardiovasculars. El Club hi ha col·laborat en diverses iniciatives. Per una banda la de la visibilitat ja que el capità lluirà el braçalet de la Marató. En l’aspecte d’ajut econòmic el Girona donarà un euro per entrada venuda, i totes les samarretes que aquell dia vesteixin els jugadors seran subhastades pel Club amb l’objectiu de recaptar fons.